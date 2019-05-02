Президент Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН

2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев поблагодарил верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса за участие в V Всемирном форуме по межкультурному диалогу и добрые слова, сказанные о нашей стране. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан активно сотрудничает с Альянсом цивилизаций ООН.

Коснувшись первой встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2007 году в качестве действующего председателя ОБСЕ, гость сказал, что и сегодня помнит мысли, высказанные главой Азербайджанского государства в ходе данной беседы. Выразив признательность за организацию Форума, Мигель Анхель Моратинос подчеркнул, что Баку известен в мире как центр диалога, «Бакинский процесс» превратился в важную платформу и является своевременно выдвинутой инициативой. Он отметил, что расширение географии этого процесса и поощрение мультикультуральных традиций Азербайджана представляет большое значение.

В ходе беседы была высоко оценена поддержка Азербайджаном Альянса цивилизаций ООН.