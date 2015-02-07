Ильхам Алиев принял участие в «круглом столе» на тему «Стратегии диверсификации» в Мюнхене

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В рамках 51-й Мюнхенской конференции по безопасности 6 февраля состоялся «круглый стол» по энергетической безопасности на тему «Стратегии диверсификации».

Как передает Report, в заседании «круглого стола» принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Фредрик Ишингер поприветствовал участников мероприятия и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Вольфганг Фредрик Ишингер сказал, что отныне расширяется сфера вопросов, обсуждаемых в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, с 2013 года в этот список также вошла энергетическая безопасность, поблагодарил Президента Ильхама Алиева за участие в этих обсуждениях и пожелал работе «круглого стола» успехов.

Затем ведущий мероприятия предоставил слово Президенту Азербайджана.

Глава государства выступил на заседании «круглого стола».

Выступление президента Ильхама Алиева

- Большое спасибо. Сначала я хочу выразить послу Ишингеру признательность за приглашение. Я очень рад вновь находиться в Мюнхене. Хочу поблагодарить вас за организацию здесь такого обсуждения. Так как нельзя обсуждать вопрос энергетической безопасности в отдельности от вопроса национальной безопасности. Касающиеся энергетической политики вопросы тесно связаны с национальными интересами и глобальной политической картой Европы в нашем регионе.

Конечно же, Азербайджан играет свою роль в обеспечении энергетической безопасности региона, в котором расположен. Сейчас – после подписания важного соглашения, связанного с Южным газовым коридором, - мы становимся для Европы значимым партнером. Мы уже добились диверсификации маршрутов поставок энергоносителей.

Азербайджан – страна, не имеющая выхода к открытому морю. Поэтому, чтобы добиться основных инвестиций в области производства, нам были нужны маршруты транспортировки. И для этого в 1994 году, в самом начале нашей энергетической стратегии, мы сумели привлечь от международного консорциума в составе нефтяных компаний инвестиции для производства нефти и газа. Мы начали строить нефте- и газопроводы, которые впервые в истории соединили Каспийское море с Черным и Средиземным морями. Мы уже построили эти коридоры. Десять лет назад, когда был сдан в эксплуатацию нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, мы уже сделали важный шаг в направлении обеспечения энергетической безопасности Европы. Сегодня поступающая из Азербайджана нефть составляет 30-40 процентов в энергетическом балансе некоторых европейских стран. А теперь, как мы говорим, очередь дошла до природного газа. Большое месторождение «Шахдениз» является для Азербайджана огромным запасом. Это одно из крупнейших газовых месторождений в мировом масштабе. С 1996 года мы вместе с bp и другими компаниями-партнерами трудились над разработкой этого месторождения. Мы уже добываем азербайджанский газ и обеспечили его выход на региональные рынки. Наши соседи – Грузия, Турция, Иран и Россия – получают азербайджанский газ. В 2012 году, приняв важное решение, мы подписали с Турцией соглашение о Транс-Анатолийском газопроводе - TANAP. Это стало большим скачком в энергетической безопасности Европы. Так как без этого соглашения проект «Южного газового коридора» остался бы сегодня всего лишь хорошей идеей.

В 2013 году Транс-Адриатический трубопровод - ТАР был выбран в качестве основного маршрута поставок. 20 сентября 2014 года в Баку состоялась церемония закладки фундамента Южного газового коридора. Сейчас все готово. И мы уже приступили к реализации основных энергетических и инфраструктурных проектов Европы. Вместе с разработкой месторождения «Шахдениз», строительством трубопровода инвестиционная стоимость этих проектов составит, как минимум, 45 миллиардов долларов. Что сейчас нужно нам? Нам нужна эффективная координированная работа между всеми членами этой команды. В прежние времена у нас было региональное сотрудничество. Азербайджан, Турция и Грузия – только эти три страны добились реализации проектов нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Южно-Кавказского газопровода и железной дороги, которая в скором времени будет сдана в эксплуатацию. Сейчас, когда в нашей команде есть члены Европейского союза, нам, прежде всего, нужны координация и оперативность. Так как порой правила европейских организаций забирают много времени. Мы сталкиваемся с определенными вопросами, связанными с бюрократией, но мы не можем терять время. Так как этот проект нужен нам как производителю, транзитным странам и странам-потребителям.

Ясно, что поступающий из Азербайджана газ станет единственным новым источником газа, который получат европейские потребители в ближайшем будущем. Все другие проекты, в том числе проекты, связанные с диверсификацией маршрутов, предусматривают диверсификацию не источников, а маршрутов. Наш источник новый и, если так можно сказать, появился недавно. В месторождении «Шахдениз» имеется более 1 триллиона кубометров запасов газа. Вместе с другими месторождениями наши подтвержденные запасы газа составляют, как минимум, 2,5 триллиона кубометров. Это газовый проект, который будет продолжаться десятилетия, столетия. Этот проект в значительной мере изменит энергетическую карту Европы.

По нашей инициативе 12 февраля этого года в Баку состоится первое заседание Консультативного совета проекта «Южный газовый коридор». Мы пригласили высокопоставленных официальных лиц из всех стран, участвующих в проекте. Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария, Греция, Албания, Италия. Таким образом, к этому моменту сформировалась команда в таком составе. Кроме того, на последующих этапах проекта мы привлечем наших партнеров из Балканских стран. Так как уже подписаны меморандумы о взаимопонимании с Хорватией и Монтенегро. Таким образом, нам нужны координация и мощная поддержка европейских организаций, чтобы, по меньшей мере, не терять время на бюрократические процедуры. Я думаю, чтобы оградить этот проект от общих правил и процедур, забирающих порой много времени, должен быть применен специальный подход. При реализации первых проектов, в которых участвовали лишь Азербайджан, Турция и Грузия, у нас была оперативность. В этом проекте также нам нужны оперативность и доверие того же уровня. Так как проекты TANAP, ТАР, «Шахдениз-2» - это большие инвестиции, и не только Азербайджан, но и bp, Турция являются здесь крупнейшими инвестиционными партнерами. Таким образом, мы должны возвратить эти инвестиции.

Говоря откровенно, в настоящее время цена одного барреля нефти чуть превышает 50 долларов, что затрудняет устойчивость этого проекта с коммерческой точки зрения. Но и этот проект должен быть осуществлен. Это, прежде всего, проект энергетической безопасности. К этому проекту нужно подходить как к проекту, служащему национальной безопасности вовлеченных в него стран. Таким образом, учитывая наши большие запасы газа, мы все еще можем привлечь к этой системе страны, которые не участвуют в проекте «Южного газового коридора», но составляют большую часть проекта «Набукко». Например, раньше Болгария не была членом ТАР, но мы включили ее в нашу команду. Так как эта страна может быть связующим звеном между Грецией-Болгарией или Турцией-Болгарией. Таким образом, договор с Болгарией уже подписан. А это означает, что один член команды «Набукко» уже является членом ТАР. Через территории Румынии, Венгрии и Австрии мы можем провести этот проект еще дальше. Так как объемов азербайджанского газа будет достаточно. Вдобавок, возможен потенциал появления других источников газа из региона. В таком случае это станет проектом еще большего масштаба.

Хочу сказать, что мы находимся в верном направлении, работы идут по графику, строительство уже началось, трубы заказаны, подрядчики выбраны. Мы взяли обязательство реализовать проект TANAP, являющийся первой частью, до 2018 года, а проект ТАР – до 2020 года. Но нам нужны координация между всеми членами команды, еще больше поддержки и взаимного доверия.