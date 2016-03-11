Президент Азербайджана принял руководителя Пограничной службы России

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ 11 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял первого заместителя директора Федеральной службы безопасности - руководителя Пограничной службы России Владимира Кулишова.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит Владимира Кулишова будет плодотворным с точки зрения обсуждения вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества и координации совместной деятельности. Глава государства подчеркнул, что сотрудничество между пограничными службами двух стран находится на хорошем уровне. Отметив значение дальнейшего углубления сотрудничества, президент Ильхам Алиев сказал, что это, в свою очередь, может послужить как налаживанию людьми контактов и ведению торговли, беспрепятственному пересечению бизнесменами границы для расширения связей, так и предотвращению деятельности преступных элементов, контрабандистов, террористов, торговцев наркотиками. Глава государства подчеркнул, что перед пограничными службами Азербайджанской Республики и Российской Федерации стоят общие цели и задачи, с удовлетворением отметив активизацию совместных усилий, констатировал значение дальнейшего усовершенствования взаимодействия.

Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности - руководитель Пограничной службы Российской Федерации Владимир Кулишов с удовлетворением вспомнил предыдущие встречи с президентом Ильхамом Алиевым. Владимир Кулишов сообщил о регулярном проведении встреч с азербайджанскими коллегами как в России, так и в Азербайджане. Он сказал, что сотрудничество и совместная деятельность между пограничными службами двух стран носят конструктивный характер. Отметив, что контакты между пограничными службами наших стран осуществляются на уровне не только руководства, но и экспертов, Владимир Кулишов подчеркнул, что это играет важную роль в осуществлении контроля за ситуацией на границе, пресечении отдельных попыток нарушения закона и формировании устойчивой системы пограничной безопасности.