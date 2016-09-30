Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Ассоциации друзей Азербайджана во Франции

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ 30 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с депутатом Национальной ассамблеи Французской Республики, президентом Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жаном Франсуа Манселем.

Как сообщает Report, депутат Национальной ассамблеи Франции, президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан Франсуа Мансель подчеркнул, что в последнее время связи между Францией и Азербайджаном находятся на весьма хорошем уровне. Он отметил, что организованная недавно в Париже с участием первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой презентация «Азербайджанского городка» произвела глубокое впечатление на всех участников, интерес к нашей стране еще более возрос. Сообщив, что прибыл в нашу страну вместе с 25 членами представляемой им структуры, французский гость сказал, что в настоящее время члены делегации находятся в Шеки, после чего отправятся в Гянджу.

Президент Ильхам Алиев, выразив удовлетворение визитом депутата Национальной ассамблеи Франции, президента Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жана Франсуа Манселя в Азербайджан вместе с представительной делегацией, сказал, что визит станет хорошей возможностью для обстоятельного знакомства с нашей страной. Подчеркнув значение открытия и функционирования «Азербайджанского городка» в центре Парижа, глава государства отметил, что такие презентации были проведены уже несколько раз и вызвали одобрение у жителей Франции и Парижа. Президент Ильхам Алиев выразил Жану Франсуа Манселю признательность за активное участие в широкомасштабных презентациях Азербайджана. Глава государства подчеркнул, что такие мероприятия, а также визиты известных французских деятелей в Азербайджан внесут важный вклад в более широкую популяризацию нашей страны во Франции и расширение двусторонних связей.