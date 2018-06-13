Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию - ВИДЕО

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ 12 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Как передает Report, об этом стало известно из сообщения в среду на официальном сайте президента Азербайджана.

"12 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию", - сообщается в распространенном заявлении.

Отмечается, что о каких-то деталях, касающихся программа визита, не сообщается.

Ранее источник в администрации азербайджанского лидера сообщил, что Ильхам Алиев будет присутствовать на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которое состоится 14 июня на стадионе "Лужники".