 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию - ВИДЕО

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ 12 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

    Как передает Report, об этом стало известно из сообщения в среду на официальном сайте президента Азербайджана.

    "12 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию", - сообщается в распространенном заявлении.

    Отмечается, что о каких-то деталях, касающихся программа визита, не сообщается.

    Ранее источник в администрации азербайджанского лидера сообщил, что Ильхам Алиев будет присутствовать на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которое состоится 14 июня на стадионе "Лужники".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi