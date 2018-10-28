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    Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 95-й годовщиной образования Турецкой Республики

    Ильхам Алиев: Играя активную роль в происходящих в мире и регионе процессах, Турция также демонстрирует решительную позицию

    Баку.  28 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 95-й годовщиной образования Турецкой Республики.

    В тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый господин Президент,

    Мой дорогой Брат,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с 95-й годовщиной образования Турецкой Республики.

    Сегодня братская Турция благодаря всестороннему и динамичному развитию входит в число самых передовых стран мира. Осуществляемые под Вашим руководством реформы, крупномасштабные инфраструктурные проекты служат постоянному повышению экономического могущества страны. Играя активную роль в происходящих в мире и регионе процессах, Турция также демонстрирует решительную позицию.

    Убежден, что азербайджано-турецкая дружба и братство, наше сотрудничество и стратегическое партнерство, составляющие основу двусторонних отношений, и впредь будут важнейшим фактором, обусловливающим все наши достижения.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому турецкому народу – постоянного мира и благополучия". 

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