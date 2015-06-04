Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Раймонда Вейниса по случаю избрания президентом Латвии.

Как сообщает Report, в поздравительном письме президента говорится:

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Латвийской Республики.

Мы придаем большое значение азербайджано-латвийским отношениям. Надеюсь, что приложим совместные усилия на пути дальнейшего укрепления наших дружественных связей, успешного продолжения сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного латвийского народа".