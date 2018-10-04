Ильхам Алиев поздравил президентов Ирака и Мальдив

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Ирак Его превосходительству господину Бархаму Салеху.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Ирак.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Ираком будут развиваться и расширяться и впредь в соответствии с интересами наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности во имя благосостояния дружественного народа Ирака".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Мальдивской Республики Ибрагиму Мухаммеду Солиху.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин Солих,

Поздравляю Вас с избранием на пост президента Мальдивской Республики.

Надеюсь, что нашими общими усилиями отношения между нашими странами и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности".