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    Ильхам Алиев поздравил президентов Ирака и Мальдив

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Ирак Его превосходительству господину Бархаму Салеху.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Ирак.

    Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Ираком будут развиваться и расширяться и впредь в соответствии с интересами наших народов.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности во имя благосостояния дружественного народа Ирака".

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Мальдивской Республики Ибрагиму Мухаммеду Солиху. 

    В тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый господин Солих,

    Поздравляю Вас с избранием на пост президента Мальдивской Республики.

    Надеюсь, что нашими общими усилиями отношения между нашими странами и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности".

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