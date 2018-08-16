Ильхам Алиев поздравил президентов Индонезии и Габона

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Верю, что развитие азербайджано-индонезийских связей, нашего сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Индонезии – мира и процветания".

Президент Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Республики Габон Али Бонго Ондимбе.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Габон – Днем независимости.

B столь знамeнательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу мира и прогресса".