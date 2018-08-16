Ильхам Алиев поздравил президентов Индонезии и Габона

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.
Верю, что развитие азербайджано-индонезийских связей, нашего сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будет служить интересам наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Индонезии – мира и процветания".
Президент Ильхам Алиев также направил поздравительное письмо президенту Республики Габон Али Бонго Ондимбе.
В тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Габон – Днем независимости.
B столь знамeнательный день выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу мира и прогресса".
News DepartmentАвтор новости