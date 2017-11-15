Ильхам Алиев поздравил президента Словении

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Словения Боруту Пахору.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Словения.

Надеюсь, что мы и дальше продолжим усилия на пути расширения азербайджано-словенских связей, развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности во благо народа Словении".