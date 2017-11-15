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    Ильхам Алиев поздравил президента Словении

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Словения Боруту Пахору.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Словения.

    Надеюсь, что мы и дальше продолжим усилия на пути расширения азербайджано-словенских связей, развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности во благо народа Словении".

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