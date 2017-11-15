Ильхам Алиев поздравил президента Словении

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Словения Боруту Пахору.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
Сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Словения.
Надеюсь, что мы и дальше продолжим усилия на пути расширения азербайджано-словенских связей, развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности во благо народа Словении".
News DepartmentАвтор новости
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