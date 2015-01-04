Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Республики Союз Мьянма Тан Шве с национальным праздником страны – Днем независимости.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Союз Мьянма – Днем независимости.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, Вашему дружественному народу – спокойствия и прогресса".