Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Республики Союз Мьянма Тан Шве с национальным праздником страны – Днем независимости.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Союз Мьянма – Днем независимости.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов в делах, Вашему дружественному народу – спокойствия и прогресса".
News DepartmentАвтор новости
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