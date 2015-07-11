Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Монтенегро Филипа Вуянович с национальным праздником.
Как отмечает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Монтенегро.
Убежден, что связи между Азербайджаном и Монтенегро, сотрудничество, представляющее взаимный интерес, будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших дружественных народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монтенегро – мира и благополучия".
İlkin PirəliАвтор новости
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