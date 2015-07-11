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    Ильхам Алиев поздравил президента Монтенегро

    Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монтенегро – мира и благополучия

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Монтенегро Филипа Вуянович с национальным праздником.

    Как отмечает Report, в поздравлении говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Монтенегро.

    Убежден, что связи между Азербайджаном и Монтенегро, сотрудничество, представляющее взаимный интерес, будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших дружественных народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монтенегро – мира и благополучия".

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