Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Монтенегро Филипа Вуянович с национальным праздником.

Как отмечает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Монтенегро.

Убежден, что связи между Азербайджаном и Монтенегро, сотрудничество, представляющее взаимный интерес, будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших дружественных народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монтенегро – мира и благополучия".