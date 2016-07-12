Ильхам Алиев поздравил президента Монтенегро

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Монтенегро Филипу Вуяновичу.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Монтенегро.
Уверен, что расширяющиеся связи между Азербайджаном и Монтенегро, наше сотрудничество, представляющее взаимный интерес, и впредь будут служить благосостоянию двух народов.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Монтенегро – мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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