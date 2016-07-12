Ильхам Алиев поздравил президента Монтенегро

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Монтенегро Филипу Вуяновичу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Монтенегро.

Уверен, что расширяющиеся связи между Азербайджаном и Монтенегро, наше сотрудничество, представляющее взаимный интерес, и впредь будут служить благосостоянию двух народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Монтенегро – мира и благополучия".