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    Ильхам Алиев поздравил президента Монтенегро

    Уверен, что расширяющиеся связи между Азербайджаном и Монтенегро и впредь будут служить благосостоянию двух народов

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Монтенегро Филипу Вуяновичу.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Монтенегро.

    Уверен, что расширяющиеся связи между Азербайджаном и Монтенегро, наше сотрудничество, представляющее взаимный интерес, и впредь будут служить благосостоянию двух народов.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Монтенегро – мира и благополучия".

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