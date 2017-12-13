Ильхам Алиев поздравил президента Кении

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Кения Ухуру Кениата.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Кения – Днем независимости.

B этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Кении – мира и прогресса".