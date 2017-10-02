Ильхам Алиев поздравил президента Германии

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Федеративной Республики Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Федеративной Республики Германии – Дня германского единства.

Нынешний уровень азербайджано-германских отношений вызывает удовлетворение. Наши политические связи, основанные на взаимопонимании и конструктивном диалоге, сопровождаются широким и плодотворным сотрудничеством в экономической и гуманитарной сферах.

Надеюсь, что мы и впредь будем продолжать взаимные усилия, направленные на укрепление межгосударственных отношений, а также углубление сотрудничества в многостороннем порядке.

В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Германии постоянного мира и благосостояния".