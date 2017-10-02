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    Ильхам Алиев поздравил президента Германии

    Письмо направлено по случаю национального праздника Федеративной Республики Германии – Дня германского единства

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Федеративной Республики Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Федеративной Республики Германии – Дня германского единства.

    Нынешний уровень азербайджано-германских отношений вызывает удовлетворение. Наши политические связи, основанные на взаимопонимании и конструктивном диалоге, сопровождаются широким и плодотворным сотрудничеством в экономической и гуманитарной сферах.

    Надеюсь, что мы и впредь будем продолжать взаимные усилия, направленные на укрепление межгосударственных отношений, а также углубление сотрудничества в многостороннем порядке.

    В этот знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Германии постоянного мира и благосостояния".

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