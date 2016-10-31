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    Ильхам Алиев поздравил президента Алжира

    Развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром и впредь будет служить интересам наших народов

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельазизу Бутефлике.

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Алжирской Народной Демократической Республики – Дня революции.

    Убежден, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром и впредь будет служить интересам наших народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Алжира – процветания и благосостояния".

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