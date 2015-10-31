Ильхам Алиев поздравил президента Алжира

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельазизу Бутефлике.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем революции.

Убежден, что азербайджано-алжирская дружба и сотрудничество и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Алжира – мира и прогресса".