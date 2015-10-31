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    Ильхам Алиев поздравил президента Алжира

    Убежден, что азербайджано-алжирская дружба и сотрудничество и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельазизу Бутефлике.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится: 

    "Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем революции.

    Убежден, что азербайджано-алжирская дружба и сотрудничество и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Алжира – мира и прогресса".

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