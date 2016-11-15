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    Ильхам Алиев поздравил новоизбранных президентов Болгарии и Молдовы

    Нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Болгарией вызывает удовлетворение

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Республики Болгария Румену Радеву.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин Радев,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Болгария.

    Нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Болгарией вызывает удовлетворение. Верю, что совместными усилиями мы внесем вклад в дальнейшее укрепление наших политических, экономических и культурных связей, развитие взаимовыгодного сотрудничества.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Болгарии".

    Глава государства также поздравил новоизбранного президента Республики Молдова Игоря Додона. 

    В тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин Додон,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Молдова.

    Надеюсь, что мы будем прилагать взаимные усилия на пути дальнейшего укрепления традиционных дружественных отношений между Азербайджаном и Молдовой, развития нашего сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Молдовы".

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