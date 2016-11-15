Ильхам Алиев поздравил новоизбранных президентов Болгарии и Молдовы

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Республики Болгария Румену Радеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин Радев,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Болгария.

Нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Болгарией вызывает удовлетворение. Верю, что совместными усилиями мы внесем вклад в дальнейшее укрепление наших политических, экономических и культурных связей, развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Болгарии".

Глава государства также поздравил новоизбранного президента Республики Молдова Игоря Додона.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин Додон,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Молдова.

Надеюсь, что мы будем прилагать взаимные усилия на пути дальнейшего укрепления традиционных дружественных отношений между Азербайджаном и Молдовой, развития нашего сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Молдовы".