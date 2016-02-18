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    ​Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Португалии

    Мы будем прилагать совместные усилия на пути развития и расширения отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Португалией

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Португальской Республики Марсело Ребело ди Соуза.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин Ребело ди Соуза,

    Поздравляю Вас с избранием на пост президента Португальской Республики.

    Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития и расширения отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Португалией.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Португалии".

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