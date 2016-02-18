​Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Португалии

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Португальской Республики Марсело Ребело ди Соуза.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин Ребело ди Соуза,
Поздравляю Вас с избранием на пост президента Португальской Республики.
Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития и расширения отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Португалией.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Португалии".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook