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    Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Коста-Рики

    Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Коста-Рикой будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Коста-Рика Карлосу Альварадо Кесаде.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше превосходительство,

    Поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Коста-Рика.

    Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Коста-Рикой будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей предстоящей ответственной работе".

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