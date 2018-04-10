Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Коста-Рики

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Коста-Рика Карлосу Альварадо Кесаде.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство,

Поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Коста-Рика.

Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Коста-Рикой будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей предстоящей ответственной работе".