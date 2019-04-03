Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Словакии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Словацкой Республики госпоже Зузане Чапутовой.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемая госпожа Чапутова,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Словацкой Республики.

Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Словакией.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Словакии".