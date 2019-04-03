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Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Словакии

Ильхам Алиев поздравил нового президента Словакии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Словацкой Республики госпоже Зузане Чапутовой. 

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемая госпожа Чапутова,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Словацкой Республики.

Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Словакией.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Словакии".

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