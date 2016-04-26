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    ​Ильхам Алиев поздравил короля Нидерландов и президента ЮАР

    Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути расширения связей, развития отношений дружбы и сотрудничества

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Нидерландов Его величеству Виллему-Александру.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Нидерландов – Днем Короля.

    В столь знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Нидерландов – постоянного процветания и благополучия".

    В то же время глава государства направил поздравительное письмо президенту Южно-Африканской Республики Его превосходительству господину Джейкобу Гедлейихлекисе Зуме.

    В тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Южно-Африканской Республики – Днем свободы.

    Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути расширения связей, развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

    В этот праздничный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и прогресса".

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