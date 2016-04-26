​Ильхам Алиев поздравил короля Нидерландов и президента ЮАР

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Нидерландов Его величеству Виллему-Александру.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Нидерландов – Днем Короля.

В столь знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Нидерландов – постоянного процветания и благополучия".

В то же время глава государства направил поздравительное письмо президенту Южно-Африканской Республики Его превосходительству господину Джейкобу Гедлейихлекисе Зуме.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Южно-Африканской Республики – Днем свободы.

Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути расширения связей, развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

В этот праздничный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и прогресса".