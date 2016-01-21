​Ильхам Алиев поздравил иранский народ по случаю отмены санкций

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 20 января президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с руководителем Администрации Президента Исламской Республики Иран Мохаммедом Нахавандианом.

Как передает Report, на встрече было выражено удовлетворение нынешним высоким уровнем динамично развивающихся в последние годы двусторонних связей между Азербайджаном и Ираном.

Мохаммед Нахавандиан передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву приветствия и добрые пожелания Президента Ирана Хасана Роухани.

Глава государства передал президенту и народу Ирана поздравления по случаю отмены санкций против ИРИ. Президент Азербайджана отметил, что это внесет вклад в более стремительное развитие сотрудничества между нашими странами во всех областях. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что азербайджано-иранские связи не только служат интересам наших стран, но и внесут вклад в дальнейшее укрепление стабильности и безопасности в регионе.

В ходе беседы также состоялся широкий обмен мнениями о реализации совместных проектов. Было отмечено наличие широких возможностей для развития экономического сотрудничества в банковском, транспортном и других секторах.

Подчеркнув расширение возможностей Ирана после отмены санкций, Мохаммед Нахавандиан сказал, что Азербайджан и Иран, воспользовавшись этим, могут реализовать новые проекты с участием и других стран, еще более расширить сотрудничество.

На встрече было отмечено, что развитие сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в транспортной сфере имеет большое значение для региона. Состоялось также обсуждение возможностей реализации новых проектов в области промышленности, строительства электростанций, инвестирование и других сферах. Было подчеркнуто значение консолидации усилий против терроризма с точки зрения укрепления безопасности и стабильности в регионе.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Ирана и просил передать его приветствия Президенту Хасану Роухани.