Президент Ильхам Алиев поздравил президента Хасана Роухани с национальным праздником Ирана

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани по случаю национального праздника - Дня исламской революции.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня победы исламской революции.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран проистекают из воли наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства. Уверен, что наши двусторонние связи, взаимовыгодное сотрудничество, охватывающее различные сферы, будут и впредь успешно развиваться и расширяться.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному и братскому народу Ирана – благополучия и процветания".