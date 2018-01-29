Ильхам Алиев поздравил чешского и финского коллег с переизбранием на пост президента

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Финляндской Республики Саули Ниинисте.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост президента Финляндской Республики.

Надеюсь, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего расширения и развития азербайджано-финляндских связей, наших отношений дружбы и сотрудничества.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Финляндии.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил также поздравительное письмо президенту Чешской Республики Милошу Земану.

В тексте говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Чешской Республики.

Верю, что мы успешно продолжим наши совместные усилия на пути дальнейшего развития и укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Чехией.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на высшем государственном посту".