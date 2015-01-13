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    Президент Азербайджана посетит с официальным визитом Турцию

    Ильхам Алиев примет участие в работе IV Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев  посетит с официальным визитом Турцию 15 января.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента Турции, визит главы азербайджанского государства будет осуществлен на основе приглашения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

    В ходе визита, И.Алиев совместно с Р. Эрдоганом примет участие в работе IV Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан.

    Помимо этого, лидеры двух стран обсудят ряд региональных и международных вопросов.

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