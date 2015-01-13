Президент Азербайджана посетит с официальным визитом Турцию

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит с официальным визитом Турцию 15 января.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента Турции, визит главы азербайджанского государства будет осуществлен на основе приглашения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе визита, И.Алиев совместно с Р. Эрдоганом примет участие в работе IV Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан.

Помимо этого, лидеры двух стран обсудят ряд региональных и международных вопросов.