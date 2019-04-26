Президент Азербайджана: Мы очень удовлетворены тем, как развиваются наши отношения с Россией

"Очень рад нашей новой встрече. Наши встречи придают очень серьезный импульс развитию наших отношений. Мы встречаемся регулярно и, конечно же, решаем очень важные вопросы сотрудничества, взаимодействия во всех сферах".

Как сообщает Report, об этом 26 апреля на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Мы очень удовлетворены тем, как развиваются наши отношения. Они охватывают все сферы. И активный политический диалог ведется. Мы наблюдаем рост товарооборота. Как Вы отметили, существует специальный механизм для продвижения конкретных проектов. Очень большой интерес со стороны бизнес-кругов работать вместе. Конечно, важным направлением сотрудничества является транспортно-логистическая сфера. И здесь у нас есть хорошие результаты, и в энергетике, сельском хозяйстве, гуманитарном сотрудничестве. Думаю, что уровень взаимоотношений сегодня такой, что позволяет решать многие вопросы двусторонней повестки дня, региональной. Поэтому уверен, что наша нынешняя встреча также даст хороший толчок будущему развитию отношений, которые основаны на дружбе, добрососедстве, взаимной поддержке, взаимном уважении. Мы очень дорожим этими отношениями, очень их ценим и рассчитываем на поступательное движение вперед. Еще раз спасибо", - сказал президент Ильхам Алиев.