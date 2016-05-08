​Ильхам Алиев направил президенту Кыргызской Республики поздравительное письмо

Баку. 8 Май. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстан.

Алиев отметил, что невиданный героизм и мужество, самоотверженность и непоколебимость, проявленные народами в те суровые военные годы, навсегда вошли в славную историю.

"Убежден, что дружба и взаимоподдержка наших народов, стойко выдержавших испытания как на фронтах, так и в тылу, и впредь будут прочным фундаментом развития всестороннего сотрудничества и взаимодействия между Азербайджаном и Кыргызстаном", — говорится в поздравительной телеграмме.

Алиев пожелал Атамбаеву, всем ветеранам фронта и тыла, а также братскому народу Кыргызстана счастья, благополучия и успехов.