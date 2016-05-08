 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Ильхам Алиев направил президенту Кыргызской Республики поздравительное письмо

    Президент поздравил кыргызстанцев с годовщиной Победы в ВОВ

    Баку. 8 Май. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстан.

    Алиев отметил, что невиданный героизм и мужество, самоотверженность и непоколебимость, проявленные народами в те суровые военные годы, навсегда вошли в славную историю.

    "Убежден, что дружба и взаимоподдержка наших народов, стойко выдержавших испытания как на фронтах, так и в тылу, и впредь будут прочным фундаментом развития всестороннего сотрудничества и взаимодействия между Азербайджаном и Кыргызстаном", — говорится в поздравительной телеграмме.

    Алиев пожелал Атамбаеву, всем ветеранам фронта и тыла, а также братскому народу Кыргызстана счастья, благополучия и успехов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi