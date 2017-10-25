Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Австрии

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо федеральному президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин федеральный президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики.

В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Австрии – постоянного мира и процветания".