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    Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Ангеле Меркель

    Глубоко опечален известием о кончине выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Гельмута Коля

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель 

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемая госпожа Федеральный Канцлер,

    Глубоко опечален известием о кончине бывшего Федерального Канцлера Федеративной Республики Германия, выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Гельмута Коля.

    В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубоким прискорбием выражаю соболезнования Вам, семье и близким покойного, всему народу Германии".

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