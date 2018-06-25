 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ильхам Алиев направил письмо президенту Республики Джибути

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Джибути Исмаилу Омару Гелле. 

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Республики Джибути – Дня независимости.

    Убежден, что сформировавшиеся между Азербайджаном и Джибути отношения дружбы и сотрудничества и впредь будут укрепляться и развиваться в интересах наших народов.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Джибути – процветания и благосостояния".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi