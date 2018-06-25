Ильхам Алиев направил письмо президенту Республики Джибути

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Джибути Исмаилу Омару Гелле.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Республики Джибути – Дня независимости.
Убежден, что сформировавшиеся между Азербайджаном и Джибути отношения дружбы и сотрудничества и впредь будут укрепляться и развиваться в интересах наших народов.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Джибути – процветания и благосостояния".
News DepartmentАвтор новости
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