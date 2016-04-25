Ильхам Алиев направил письмо президенту Лаоса

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Буннянгу Ворачиту.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Лаосской Народно-Демократической Республики.

Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Лаосом.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Лаоса".