Ильхам Алиев: Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы и Азербайджан и Таджикистан дальше развивались успешно

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ 10 августа от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Как сообщает Report, главы государств выступили с речью на официальном приеме.

Президент Азербайджана поприветствовав гостей отметил, что сегодня важный день в истории отношений между двумя странами.

"Официальный визит президента Таджикистана в Азербайджан – это важный этап в развитии наших отношений. Визит проходит очень успешно. Мы сегодня провели очень обстоятельные переговоры, обмен мнениями по многим вопросам, которые стоят на повестке дня двусторонних отношений, еще раз подтвердили приверженность наших стран укреплению сотрудничества, расширению взаимодействия и определили важные пути для укрепления торгово-экономических отношений. Вы все присутствовали на церемонии подписания документов. Один список этих документов уже характеризует уровень наших отношений. Документы, подписанные сегодня, охватывают очень много сфер деятельности. И уверен, что все они будут выполнены в срок, тем самым создав еще более прочную основу для наших отношений", - сказал президент Ильхам Алиев.

Глава азербайджанского государства обратил внимание на совместное заявление, подписанное с президентом Таджикистана. "Это очень важный политический документ, который отражает нашу волю, наше стремление к взаимодействию, общность подходов по вопросам, связанным с международной обстановкой, а также поддержку Азербайджаном важнейших инициатив, выдвинутых Таджикистаном в ООН в рамках его политики по управлению водными ресурсами. Мы в этом заявлении по существу определили главные пути развития наших отношений. И я очень рад, что такое заявление будет служить основой для нашей будущей деятельности", - сказал президент Азербайджана, добавив, что сегодня с президентом Таджикистана очень много времени было посвящено вопросам, связанным с промышленной кооперацией.

"Те решения, которые были приняты, дадут очень хороший результат и, уверен, в короткое время. Результат будет нацелен на создание новых производств, производственных мощностей, промышленной кооперации, сотен новых рабочих мест. Эти решения создадут совершенно новую систему кооперации между нашими промышленными предприятиями, загрузят в еще большем объеме транспортную инфраструктуру наших стран. Иными словами, результаты визита, уверен, будут очень эффективными, и в ближайшее время мы почувствуем это в конкретных цифрах", - отметил Ильхам Алиев.

Президент отметил, что они обменялись мнениями с президентом Таджикистана об уровне товарооборота, который, не может удовлетворить стороны. "Но те меры, которые были приняты, и документы, которые были подписаны, позволят нам в несколько раз за короткое время увеличить товарооборот между нашими странами", - сказал Ильхам Алиев.

"Сегодня мы приходим к важным решениям по интеграции нашей транспортной инфраструктуры, кооперации в промышленном производстве, в выходе на внешние рынки. Как вы знаете, Азербайджан за последнее время создал очень разветвленную систему транспортной инфраструктуры. Мы вложили большие инвестиции и создали новые транспортные пути. Кратчайший путь между Азией и Европой сегодня пролегает через Азербайджан. Также вложены инвестиции в строительство автомобильных дорог, строительство новых аэропортов, крупного торгового порта на Каспии. Все это мы представляем для наших друзей, для наших партнеров в Центральной Азии, и, конечно же, сегодня с Президентом Таджикистана эти вопросы мы детально обсуждали", - отметил президент Азербайджана.

Ильхам Алиев заявил, что в ближайшее время будут изучены вопросы, связанные возможностями инвестирования. "Мы также коснулись вопроса об инвестициях, и в ближайшее время в Таджикистан будет отправлена конкретная миссия по изучению инвестиционных вопросов. Также обсуждали вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства, туризма. Иными словами, можно сказать, что мало какие сферы оказались вне нашего внимания. Это все свидетельствует об очень сильной политической воле наших государств укреплять взаимодействие", - сказал Ильхам Алиев.

Отметив успешное развитие Таджикистана под руководством Эмомали Рахмона, Ильхам Алиев подчеркнул, что Таджикистан сегодня страна со стабильной общественно-политической обстановкой.

"Это - важнейший фактор развития. Особенно когда мы видим, что в регионе Центральной Азии, нашем регионе и на Ближнем Востоке стабильность нарушается, проливается кровь, начинаются новые конфликты, старые конфликты не находят своего решения. Конечно, то, что в Таджикистане царят мир, гражданское согласие, общественно-политическая стабильность - это залог устойчивого развития вашей страны. И, конечно же, главная роль в этом принадлежит Президенту Таджикистана Эмомали Шариповичу Рахмону, который еще на ранних этапах становления Таджикистана как независимого государства сыграл огромную роль в предотвращении гражданской войны, создании обстановки мира, благополучия и развития. И конечно, результаты мы видим в социально-экономическом развитии Таджикистана. Мы радуемся Вашим успехам, и, конечно же, уверены в том, что курс Президента на социально-экономическое развитие, повышение роли и значения Таджикистана в мировых, региональных делах будет успешно продолжен. А мы как ваши друзья будем наблюдать и радоваться вашим успехам и со своей стороны прилагать усилия для того, чтобы и Азербайджан, и Таджикистан и дальше развивались успешно и благополучно", - резюмировал глава азербайджанского государства.