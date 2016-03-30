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    ​Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и США сложился очень активный политический диалог

    Мы высоко ценим наши двусторонние отношения с США

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "Мы высоко ценим наши двусторонние отношения с США, которые уже имеют долгую историю. И это всегда очень близкие, сердечные отношения, отношения стратегической важности".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с Госсекретарем США Джоном Керри в Вашингтоне.

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента США Барака Обаму за приглашение на саммит по ядерной безопасности:

    "Мы считаем это знаком дружбы и партнерства".

    "Между Азербайджаном и США сложился очень активный политический диалог", отметил президент.

    По его словам, между странами существуют развивающиеся экономические отношения. Так, американские компании вложили в азербайджанскую экономику порядка 10 млрд. долларов

    Президент Алиев также отметил успешное сотрудничество в энергетической сфере с США.

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