​Ильхам Алиев: Баку-Тбилиси-Карс представляет важное значение в соединении Европы с Азией

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ 4 марта в Софии состоялась пресс-конференция президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Болгария Бойко Борисова.

Как передает Report, премьер-министр Бойко Борисов еще раз поприветствовал президента Ильхама Алиева и предоставил слово главе нашего государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что связи между нашими странами находятся на высоком уровне, и в ходе его нынешнего визита в Болгарию были обсуждены различные аспекты этих связей. Президент Ильхам Алиев отметил, что между Болгарией и Азербайджаном налажены сильные политические связи, у которых есть прекрасные перспективы. Существует успешное сотрудничество наших стран в рамках международных организаций. Также велики перспективы болгарских компаний по инвестированию в Азербайджан.

Коснувшись проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, глава государства довел до внимания, что этот проект представляет важное значение в соединении Европы с Азией. Подчеркнув, что среди вопросов, обсуждавшихся во время проведенных в Болгарии встреч, основной темой были энергетические проекты, Президент Ильхам Алиев с этой точки зрения говорил о значении Южного газового коридора. Он отметил, что реализация проектов TANAP и ТАР формирует проект «Южного газового коридора», Азербайджан и впредь будет играть свою роль в энергетической безопасности Европы. Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что Болгария также является участником проекта "Южного газового коридора", подчеркнул, что в будущем Болгария, как транзитная страна, будет играть важную роль в этом проекте.

Охарактеризовав Болгарию в качестве близкого друга Азербайджана, Президент Ильхам Алиев еще раз передал свои поздравления по случаю национального праздника.

Коснувшись значения взаимных визитов, премьер-министр Бойко Борисов сказал, что такие визиты придают мощный импульс успешной реализации намеченных проектов. Премьер-министр отметил, что независимо от того, кто представлен в политической власти в Болгарии, Азербайджан и Южный газовый коридор будут всегда получать поддержку. Так как этот проект будет придавать мощный импульс развитию газотранспортной системы Болгарии.

Премьер-министр Болгарии также говорил о значении проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Он подчеркнул, что имеются широкие перспективы сотрудничества между нашими странами в области строительства, фармацевтики, здравоохранения, сельского хозяйства, спорта и в других сферах.

Затем Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Бойко Борисов ответили на вопросы журналистов.

***

После этого от имени премьер-министра Бойко Борисова был дан обед.