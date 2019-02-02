Ильхам Алиев: "Азербайджан может считаться образцовой страной в связи с внешней политикой"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ «Азербайджан может считаться образцовой страной в связи с внешней политикой».

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Бакинском конгресс-центре на республиканском собрании, посвященном Дню молодежи Азербайджана.

«Наша внешняя политика является логическим продолжением внутренней политики. Проводя успешную внешнюю политику, мы защищаем себя от возможных внешних рисков и добиваемся этого. Порой нашу внешнюю политику преподносят как сбалансированную политику. Но я считаю, что наша внешняя политика построена на национальных интересах. Национальные интересы диктуют нам необходимость налаживания со всеми странами деловых, равноправных отношений с условием невмешательства в дела друг друга, и мы построили их – с нашими соседями, странами-членами Организации исламского сотрудничества, а также европейскими странами. То есть, мы смогли добиться этого. В то же время мы всегда на должном уровне защищаем и будем защищать наши национальные интересы. Есть блестящий пример, отражающий нашу роль и отношение к нам в мире. Несколько лет назад Азербайджан при поддержке 155 стран был избран членом Совета Безопасности ООН. То есть, это тоже – абсолютное большинство международного сообщества. В этом голосовании проявились уважение, симпатия, поддержка Азербайджану», - сказал Президент Ильхам Алиев.