Ильхам Алиев: Астана - яркий пример современного и успешного города

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ "Астана стала новым символом независимого Казахстана".

Как передает Report со ссылкой на МИА "Казинформ", об этом Ильхам Алиев сказал в документальном фильме Ерлана Бекхожина "Столица великой степи" на канале "Хабар".

"В каждый приезд в Астану замечаю интенсивность развития. На первый взгляд кажется, что для жителей города организованы благоприятные условия с точки зрения развития архитектуры, но каждый раз, когда посещаешь Астану, удивляешься новым проектам, новым архитектурным решениям, новым направлениям в развитии.

Поэтому Астана - яркий пример строительства современного и успешного города. Здесь связаны архитектурные и инфраструктурные решения. Поэтому очень удобно для жителей города. Для приезжающих Астана - комфортный город. Видно, что руководство Казахстана с особой любовью смотрит на развитие города", - сказал Ильхам Алиев.

По словам президента Азербайджана, 20 лет назад экономический потенциал Казахстана не был таким как сейчас. Это время было периодом крупных экономических реформ. Поэтому инициатива о переносе столицы требовала большого мужества и мудрости.

"Город построен на свободной территории. Я знаю Астану со дня основания.

Очевидно, что это потребовало огромных усилий, а также человеческих и финансовых ресурсов. Многие люди не ожидали решения о переносе столицы. Но как показала сама жизнь, это было очень удачным решением. Потому что построен современный, широко шагающий мегаполис", - сказал он.

По словам Ильхама Алиева, развитие Астаны дало возможность открыть тысячи рабочих мест.

"Темпы строительства в городе обеспечили развитие индустрии строительных материалов и инженерии. Значит, столица ведет за собой перспективы развития.

Поэтому решение было совсем не заурядным и правильным. Несмотря на большие затраты, с экономической точки зрения, могу сказать, данное решение полностью себя оправдало. Когда видишь новые грани развития, всегда хочешь все впитать в себя. Анализируя опыт Астаны, и в первую очередь, методы правильного планирования, можно заметить очень большой интерес к архитектуре Астаны. Как произведение искусства, город построен с большой любовью и желанием. В начале, по-моему, перед строительством Астаны предполагалось сформировать новый символ Казахстана. Эта цель достигнута", - сказал Ильхам Алиев.