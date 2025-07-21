Икрам Шейх: Расширение сотрудничества в формате B2B укрепит торговлю с Азербайджаном

Икрам Шейх: Расширение сотрудничества в формате B2B укрепит торговлю с Азербайджаном

Расширение взаимодействия по линии "бизнес-бизнес" (B2B) может сыграть важную роль в стимулировании торговли между Пакистаном и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил президент Федерации торгово-промышленных палат Пакистана (FPCCI) и Торгово-промышленной палаты ОЭС (ТПП ОЭС) Атиф Икрам Шейх в ходе встречи с послом Азербайджана в Исламабаде Хазаром Фархадовым.

"Пакистан привержен углублению двусторонних отношений с Азербайджаном во всех секторах. Расширение взаимодействия по линии B2B может сыграть значительную роль в стимулировании торговли между двумя братскими странами", - заявил Шейх, подчеркнув важность взаимного партнерства в рамках региональных структур, таких как Организация экономического сотрудничества (ОЭС).

Посол, со своей стороны, высоко оценил деятельность Шейха на посту президента ТПП ОЭС. Он отметил, что деловые круги обеих стран должны взять на себя ведущую роль в расширении торговли и коммерческого партнерства.

Стороны в ходе встречи подтвердили свою приверженность прочному экономическому партнерству и договорились продолжить тесное сотрудничество для раскрытия полного потенциала двусторонних торговых отношений.