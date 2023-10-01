Игорь Стефанович: Обмен опытом в развитии новых городов имеет большое значение для Азербайджана и Украины

Игорь Стефанович: Обмен опытом в развитии новых городов имеет большое значение для Азербайджана и Украины

Обмен опытом в развитии новых городов имеет большое значение как для Азербайджана, так и для Украины.

Как передает Report , об этом сообщил председатель правления общественного союза Украины Игорь Стефанович на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

"Мы присоединились к участию во II Азербайджанском национальном градостроительном форуме и хотели бы выразить глубокую благодарность азербайджанской стороне за приглашение. Здесь собрались выдающиеся международные эксперты, сосредоточенные на планировании развития территорий и урбанистике. Украина обладает большим опытом внедрения эффективных методов, таких как термомодернизация, зеленая энергетика и геоинформационные системы. Мероприятие такого формата играет ключевую роль в обмене опытом и нахождении общих точек соприкосновения для внедрения инновационных технологий в развитие территорий и городов. Практика восстановления и развития новых городов является актуальной как для Азербайджана, так и для Украины. В настоящий момент обмен опытом между нашими странами в этой области приобретает особую актуальность и значимость," - заявил И.Стефанович.