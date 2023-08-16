Игорь Онофрийчук: Когда-нибудь я точно вернусь в Азербайджан

Поездка в Азербайджан очень понравилась, планирую обязательно вернуться в эту страну.

Поездка в Азербайджан очень понравилась, планирую обязательно вернуться в эту страну.

Об этом Report сказал прибывший в Азербайджан в составе группы украинских детей в рамках программы реабилитации Игорь Онофрийчук.

"Сегодня наш последний день пребывания в Азербайджане, и я хотел бы сказать, что мне очень понравилась эта страна, ее история. Баку - очень красивый город. Я попробовал вашу кухню, мне понравился кебаб. Когда-нибудь я точно сюда вернусь”, - сказал украинский школьник.

Отметим, что в рамках 14-дневной программы социальной реабилитации, организованной Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, помимо столицы, украинские дети познакомились с регионами страны. Они побывали в Шамахы, Исмаиллы, Габале и Шеки. Кроме того, дети также приняли участие в психосоциальных тренингах, обучались на курсах английского языка, национальным танцам и посетили мастер-классы.