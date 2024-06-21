Игорь Маслов: Рады, что повестка заседаний экспертного совета охватывает новые сферы

Повестка заседаний совета экспертов с каждым разом охватывает новые сферы, что не может не радовать.
Как передает Report, об этом сказал начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета.
"Изначально планировалось, что эксперты в наших странах будут обсуждать актуальные вопросы двусторонних отношений для того, чтобы вывести их на новый уровень. Поэтому не мудрено, что сейчас сфера ваших интересов расширена и до региональной проблематики, и до глобальной", - сказал он.