Игорь Маслов: Рады, что повестка заседаний экспертного совета охватывает новые сферы

Мы очень рады, что повестка заседаний с каждым разом охватывает новые сферы.

Повестка заседаний совета экспертов с каждым разом охватывает новые сферы, что не может не радовать.

Как передает Report, об этом сказал начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета.

"Изначально планировалось, что эксперты в наших странах будут обсуждать актуальные вопросы двусторонних отношений для того, чтобы вывести их на новый уровень. Поэтому не мудрено, что сейчас сфера ваших интересов расширена и до региональной проблематики, и до глобальной", - сказал он.