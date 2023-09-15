Игорь Малашевич: Информационное пространство государств-участников СНГ уязвимо к внешним воздействиям

Информационное пространство государств-участников СНГ сохраняет уязвимость перед внешним воздействием.

Информационное пространство государств-участников СНГ сохраняет уязвимость перед внешним воздействием и возможными кибератаками.

Как передает Report, об этом заявил советник департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Игорь Малашевич на 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ.

"Блокирование и прекращение деятельности экстремистских интернет ресурсов зачастую затруднена. Сохраняется угроза кибератак на критическую информационную инфраструктуру, вмешательство в систему управления объектами промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта", - сказал он.

По его словам, для совершения террористических атак используются современные технологии, беспилотные летательные аппараты и иные роботизированные комплексы.

И.Малашевич подчеркнул значимость сотрудничества государств-участников организации для взаимодействия по обеспечению безопасности: "В этой связи хотел бы отметить значительный вклад Координационного совета генеральных прокуроров".