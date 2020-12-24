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Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева

Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева Президент Республики Молдова Игорь Додон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2020 г. 20:51
Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Молдова Игорь Додон направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

“Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. В этот день сердечно желаю Вам крепкого здоровья, долгих и плодотворных лет жизни, благополучия и больших успехов в реализации поставленных целей.

Убежден, что Ваша многогранная деятельность на посту президента будет в полной мере служить делу укрепления независимости и повышения экономического потенциала Азербайджана во имя процветания его трудолюбивого народа.

Выражаю надежду, что традиционные отношения дружбы, сотрудничества и взаимопонимания, связывающие наши страны многие годы, будут и впредь крепнуть и всесторонне развиваться в конструктивном русле.

Пользуясь приятной возможностью, позвольте еще раз от всей души поздравить Вас и пожелать Вам и Вашей большой семье счастья, мира и добра”.

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Версия на азербайджанском языке İqor Dodon Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib

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