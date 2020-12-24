Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Молдова Игорь Додон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Республики Молдова Игорь Додон направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

“Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. В этот день сердечно желаю Вам крепкого здоровья, долгих и плодотворных лет жизни, благополучия и больших успехов в реализации поставленных целей.

Убежден, что Ваша многогранная деятельность на посту президента будет в полной мере служить делу укрепления независимости и повышения экономического потенциала Азербайджана во имя процветания его трудолюбивого народа.

Выражаю надежду, что традиционные отношения дружбы, сотрудничества и взаимопонимания, связывающие наши страны многие годы, будут и впредь крепнуть и всесторонне развиваться в конструктивном русле.

Пользуясь приятной возможностью, позвольте еще раз от всей души поздравить Вас и пожелать Вам и Вашей большой семье счастья, мира и добра”.