Игорь Додон поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Молдова Игорь Додон направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:
“Уважаемый Ильхам Гейдарович.
Примите мои самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. В этот день сердечно желаю Вам крепкого здоровья, долгих и плодотворных лет жизни, благополучия и больших успехов в реализации поставленных целей.
Убежден, что Ваша многогранная деятельность на посту президента будет в полной мере служить делу укрепления независимости и повышения экономического потенциала Азербайджана во имя процветания его трудолюбивого народа.
Выражаю надежду, что традиционные отношения дружбы, сотрудничества и взаимопонимания, связывающие наши страны многие годы, будут и впредь крепнуть и всесторонне развиваться в конструктивном русле.
Пользуясь приятной возможностью, позвольте еще раз от всей души поздравить Вас и пожелать Вам и Вашей большой семье счастья, мира и добра”.