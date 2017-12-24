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    Игорь Додон направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

    Я придаю большое значение дальнейшему всестороннему развитию молдово-азербайджанского взаимодействия

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана в честь дня его рождения.

    Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

    Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    По случаю Вашего дня рождения примите самые теплые и сердечные поздравления и пожелания доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех Ваших помыслов и устремлений во имя и на благо Вашей страны и народа.

    Ваша плодотворная деятельность на посту главы государства и богатый политический опыт снискали Вам заслуженный авторитет не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами.

    С особым чувством хочу выразить признательность за Ваш весомый вклад в углубление отношений между Азербайджаном и Молдовой и установление в настоящее время высокого уровня сотрудничества и конструктивного партнерства.

    В этом контексте я придаю большое значение дальнейшему всестороннему развитию молдово-азербайджанского взаимодействия, которое в полной мере отвечает долгосрочным интересам наших стран.

    Позвольте, уважаемый Ильхам Гейдарович, еще раз от всей души поздравить Вас и пожелать счастья, добра и благополучия.

    Мои поздравления и наилучшие пожелания Вашим родным и близким.

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