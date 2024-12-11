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Игорь Бабушкин: Азербайджан - ключевой партнер Астрахани на Каспии

Игорь Бабушкин: Азербайджан - ключевой партнер Астрахани на Каспии Увеличение количества прямых рейсов между Астраханью и Баку будет способствовать усилению экономических связей региона с Азербайджаном.
Внешняя политика
11 декабря 2024 г. 09:33
Игорь Бабушкин: Азербайджан - ключевой партнер Астрахани на Каспии

Увеличение количества прямых рейсов между Астраханью и Баку будет способствовать усилению экономических связей российского региона с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин.

"Наши деловые центры активно содействуют росту турпотока. Помимо этого, представители Азербайджанской Республики принимают участие во всех международных проектах нашего региона. Предложил увеличить количество прямых перелетов между Баку и Астраханью до 5 раз в неделю", - сообщил Бабушкин, которого накануне принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Губернатор выразил благодарность главе азербайджанского государства и отметил, что на встрече были затронуты стратегически важные вопросы.

"Обсудили и важную проблему обмеления Каспия. По поручению нашего президента астраханские эксперты провели анализ причин снижения уровня моря. Азербайджанская сторона также работает в этом направлении. Создана двусторонняя рабочая группа, ее первое заседание состоялось в понедельник в Баку.

Азербайджан - наш важнейший партнер на Каспии. Благодарен Ильхаму Гейдаровичу за возможность очередной встречи и внимание к развитию нашего многопланового сотрудничества. По всем вопросам, которые обсуждались, мы получили поддержку", - отметил он.

Он также подчеркнул, что в ходе беседы были обсуждены первые результаты реализации комплексной программы по развитию сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью, запущенной в мае этого года.

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