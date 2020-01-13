Депутат Верховной Рады: Идеальные отношения между Азербайджаном и Украиной создают основу для новых проектов

"В Украине как среди рядовых граждан, так и во власти существует высокое мнение об Азербайджане и азербайджанцах. Азербайджан всегда интересует нас как партнерская, дружественная страна. Полагаю, доказательством этому служит резонанс, вызванный визитом президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан в конце прошлого года".

Об этом европейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады (парламента) Украины от правящей партии Дмитрий Разумков.

Он отметил, что между Азербайджаном и Украиной существуют идеальные политические и экономические отношения: "Это создает основу для совместного проведения новых проектов, увеличения товарооборота. Сегодня в Украине осуществляет широкую деятельность азербайджанская компания SOCAR. Эту деятельность можно расширить, охватив смежные сферы. У нас растет спрос на энергию. Думаю, деятельность SOCAR в этом плане привлекательна".

Депутат отметил, что в близких отношениях между двумя странами, народами наряду с историческими факторами также играет роль наличие схожих проблем в современное время: "Сегодня территория Азербайджана, как и Украины, нарушена уже около 30 лет. В международной плоскости мы можем выступать вместе в данном контексте", - подчеркнул депутат.